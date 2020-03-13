Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yunanistan, Güncel

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Yunanistan sınır birliklerinin attığı gaz fişekleri Türkiye tarafından Pazarkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan ve içinde UMKE ve sağlık çalışanlarının olduğu çadıra isabet etti.

13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:06
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Yunan sınır birlikleri, Pazarkule-Kastanies Sınır Kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyen sığınmacılara gaz bombası atmaya devam ediyor. Yunanistan sınır birliklerinin attığı gaz fişekleri Pazarkule Sınır Kapısı'nda oluşturulan sağlık çadırına isabet etti.

SINIRDA BULUNAN SAĞLIK ÇADIRINA GAZ FİŞEKLERİ İSABET ETTİ

Yunan birliklerinin attığı gaz fişeklerinden sağlık çalışanları, umke görevlileri ve sığınmacılar gazdan etkilendi. Görevliler, göz yaşartıcı gazın girmesini engellemek için sağlık çadırının girişine vantilatör koydu. Sağlık çalışanları sahra çadırında gaz maskesi takarak çalışmalarını sürdürüyor.

"GAZIN ORTASINDA KALDIK"

Trakya Üniversitesi (TÜ) sağlık teknisyeni ve UMKE görevlisi Serkan Fırat "İnsan sağlığı için 15 gündür sahada gece gündüz hizmet verdiklerini" söyledi. Yunanistan'ın ilk günden bu yana sığınmacılara gazlı müdahalede bulunduğunu anlatan Fırat "Burada yaralıları ve hastaları tedavi ederken, çadırımızın içerisine biber gazı fişeği geldi. Çadırın girişini kapatırken gazın ortasında kaldık. Burada çalışan sağlık görevlisi arkadaşlarımız gazdan etkilendi. Savaşlarda sağlık çadırı ve sağlıkçılar hedef alınmaz. Savaşın ortasında gibi sağlıkçılar hedef alınıyor, kınıyoruz." dedi.

"DİREKT SAĞLIK ÇADIRINI HEDEF ALDILAR"

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü UMKE görevlisi Selin Telo da Yunanistan sınır birliklerinin direkt sağlık çadırını hedef aldığını ifade etti. Gaz geldiğinde sağlık hizmetini yarıda kesmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Telo, etkilenmemek için gaz maskesiyle sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yunanistan sınır birlikleri tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

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