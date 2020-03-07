: Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

07.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:06

Yunanistan, Avrupa'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasızlığını ortaya koyuyor.

Kara sınırında bekleyen sığınmacılar Yunanistan'ın biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle atışlara da hedef oluyor.

Yunan sınır askerinin atışları sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor.

Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkat çekti.

Kaynak: AA

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