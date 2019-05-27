Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

Aleksis Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada AP ve yerel seçimleri değerlendirdi. Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

"ERKEN SEÇİM İLAN ETMESİNİ İSTEYECEĞİM"

Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekimde yapılması planlanan seçimlerin, haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.