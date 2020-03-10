Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi Tüm dünyaya korku saran koronavirüsle ilgili her tüm ülkeler önlemlerini almayı sürdürüyor. Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle eğitime 14 gün boyunca ara verildi.

Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı. HERKESİ SORUMLULUK ALMAYA DAVET ETTİ Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti. Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı. VAKA SAYISI 89'A YÜKSELDİ Kovid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.