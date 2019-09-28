Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi

28.09.2019 17:16

Yunanistan'ın kuzeybatısında sabah saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Olimpiyat Şampiyonu isimli feribot gemisi Igoumenitsa Limanı'na yanaştırıldı ve içinde bulunan 600'den fazla yolcu ve mürettabat tahliye edildi

538 YOLCU, 75 MÜRETTEBAT VE 239 ARAÇ BULUNUYORDU

Gelen bilgilere göre feribotun içerisinde 538 yolcu, 75 mürettebat ve 293 araç bulunuyordu. Yangının vapurun limandan Venedik'e gitmek için ayrılmasından kısa bir süre sonra başladığı bildirildi. Geminin derhal limana geri dönerek yolcuların ve mürettabat ile araçların tahliyesine başlandığı açıklandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın başlar başlamaz geminin otomatik yangın söndürme sistemlerinin devreye girdiği ve yangının derhal kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA