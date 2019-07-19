Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 14:13'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Depremin başkent Atina'da şiddetli biçimde hissedildiği ve halkın binaları boşalttığı aktarıldı.

CAN VE MAL KAYBI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.