Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti.

Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı

EDİRNE - Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 198 mülteci de yaralanırken, 14'ünün hastanelerde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından tampon bölgede ve Meriç Nehri sınır hattında Yunanistan'a geçmek için bekleyen mültecilere yapılan orantısız müdahaleler sonucunda 2 bin 306 mülteciye bölgedeki sahra hastanelerinde ve kent genelindeki hastanelerde tıbbi yardım yapıldığı belirtildi. Biber gazı, ses bombası, plastik mermi, gerçek mermi ve tazyikli sıcak su ile müdahaleler sonucu 3 mülteci hayatını kaybederken 198 kişi de yaralandı. Yaralılardan 14 mültecinin tedavisine devam edildiği açıklandı.

Mültecilerin, Edirne'den Yunanistan'a geçmek için akın akın gelmeye başladıkları ilk gün olan 28 Şubat 2020 tarihinde Fas uyruklu Adil Ghazzal isimli şahıs, Meriç ilçesi civarında atılan gaz kapsülü nedeniyle, 2 Mart 2020 tarihinde Enez ilçesi yakınlarında Suriye uyruklu Muhammad Arab adlı şahıs ve 4 Mart 2020 tarihinde Pazarkule Sınır Kapısı tampon bölgede Pakistan uyruklu Muhammad Gulzar'ın, gerçek mermi atışı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA