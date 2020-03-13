Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor
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Yunanistan, Avrupa, Güncel

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacılara attıkları gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fanın neden olduğu ters etki yüzünden zaman zaman zor anlar yaşıyor.

13.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:52
Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacılara attıkları gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fanın neden olduğu ters etki yüzünden zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek amacıyla Yunanistan sınırında 15 gündür bekliyor.

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran güvenlik güçleri, son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullanıyor.

Yunanistan'ın müdahalesiyle iki haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab ve Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Kullandıkları fan ters etki yapıyor

Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunan güvenlik güçleri, uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

Yunan güvenlik güçleri, zaman zaman fanın azizliğine uğruyor.

Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle Yunan sınır güçleri gazdan etkileniyor.

Bu arada, Yunan hudut birliklerinin attığı gaz bombasının fanın etkisiyle bulundukları alana düşmesi görüntülere yansıdı.

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara attıkları gaz bombalarından etkileniyor

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