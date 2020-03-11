Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye, Yunanaistan'a sözlü nota verdi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunan Büyükelçi Diamessis'ten Türk kara suları ihlallerine ve gazetecilerin gözaltına alınmasına son verilmesi istendi.
11.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:01
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
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