Yunak'ın yeni belediye başkanı Ali Konak oldu
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Yunak'ın yeni belediye başkanı Ali Konak oldu

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Yunak'ın yeni belediye başkanı Ali Konak oldu

Konya'nın Yunak ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın istifasıyla boşalan Belediye Başkanlığına Ali Konak seçildi.

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Konya'nın Yunak ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın istifasıyla boşalan Belediye Başkanlığına Ali Konak seçildi.

2014 yılından beri AK Parti'den belediye başkanlığı görevini sürdüren Abdullah Emre Demirhan'ın Mart ayı başında istifa etmesi ve istifanın kabul edilmesi üzerine belediye meclisi olağanüstü toplandı. Belediye toplantı salonunda yapılan seçimde meclis üyeleri oy kullandı. Seçimde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Konak belediye başkanlığına seçildi. Başkan Ali Konak, Yunak Belediye Başkanlığına vekalet eden Muhammet Altuner'den görevi teslim aldı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, başkanlığa seçilen Konak'ı tebrik etti. Angı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunak Belediye Başkanlığına seçilen Büyükşehir ve Yunak Belediye Meclis Üyemiz Ali Konak'ı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Yunak ilçemize ve Konya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Yunak'ın yeni belediye başkanı Ali Konak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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