Yunak Belediyesinden Çalıştay

Yunak Belediyesi, hizmet kalitesini geliştirmek Yunaklıların memnuniyetini artırmak ve çok daha yüksek kalitede hizmet veren iş modeli oluşturmak amacıyla bir çalıştay düzenledi.

Yunak'ta özel bir restorantta düzenlenen çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, buradaki tek amacın halka daha kaliteli, etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Mahalli İdareler Seçimlerinden bu yana yaklaşık 3,5 yıl geçtiğini belirten Demirhan, şöyle konuştu:

"İlçemiz bu 3 buçuk yılda Konya'nın en hızlı gelişen ilçelerinden birisi oldu. Üç yıl gibi kısa zamanda ilçenin temel sorunlarının üstesinden geldik. Sizlerin desteğiyle her geçen gün gayretlerimizi artırdık.

Yol ve kaldırım hizmetlerinden, park ve bahçe hizmetlerine, kültürel hizmetlerden sosyal hizmetlere kadar her alanda yenilikçi hizmetler üreterek belediyecilikte sizlere yenilikleri yaşatmaya çalıştık. Yeni büyükşehir yasası ile belediyeciliğin tüm alanlarında sizlere en kaliteli hizmetler sunmayı hedefleyerek Yunak belediyesi olarak bir hizmet yarışına girdik."

Çalıştay, tüm süreçlerin gözden geçirildiği genel bir değerlendirme ile sona erdi.