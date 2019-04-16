Yükü Kendisinden Ağır Çocuğun Mücadelesi Yürek Dağladı
İzmir'de çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları toplayarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan 11-12 yaşlarındaki bir çocuğun mücadelesi yürekleri dağladı.
İzmir'de sokaklarda ekmek parasını omuzlarında kendinden daha ağır yük taşıyarak kazanan bir çocuğun, kilosundan fazla olan el arabasını kaldıramayarak dakikalarca mücadele etmesi vatandaş kamerasını yansıdı. Küçük çocuk, pes etmeyerek dakikalarca verdiği mücadele ve azmiyle örnek oldu.
ÇOCUĞUN MÜCADELESİ TELEFON KAMERASINDA
Çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları toplayarak aile bütçesine katkı koymaya çalışan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, İzmir sokaklarında hayat mücadelesi vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
KİLOSUNDAN FAZLA OLUNCA KALDIRAMADI
O görüntülerde, topladığı atık ve kağıtları iki tekerlekli el arabasına tıka basa dolduran çocuğun, uzun süre arabayı kaldıramaması dikkat çekti. Zorlukla çektiği arabayı kaldıramayınca tüm gücüyle yüklenen çocuğu, kilosundan fazla olan el arabası havaya kaldırdı. Pes etmeyen çocuk en sonunda hızlıca yüklenerek el arabasını kaldırmayı başardı.
Akranları okula gidip sokakta oyun oynarken İzmirli çocuk, yaşam mücadelesinde azmiyle örnek oldu.
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Siz zengini zengin etme cabasi verirken bu gibi insanlar onurlariyla ekmek parasi kazaniyor. Ermeniler kulüplere kampanya düzenlerken bunlar görmezler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her konuya duygusal yaklaşim.yürek dagladi yürek dayanmaz.şunu bir anlayayalim ülkenin neresinde olursa olsun coçuk cocukdan baska birsey degildir.Biz o cocuklar icin ne yapiyoruz buna bakmaliyiz.Senin benim cocugum diye birsey yok hepimizin cocugudur sahip cikamak devlet olarakda millet olarakda dogru olan budur.Bizler ekmegimizi paylasmayi aciyi paylasmayi ögrenmeliyiz..öncelikle birbirime saygi ve sevgi besleyip birbirimize cocuklarima sahip cikmaliyiz örnek olmayiz.İnsan olmanin geregide budur.Lutfen siyasete patiye dine oraya buraya cekmeyin .Bireysel olarak geliselim yardimlaşalim paylasalim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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içim yandı...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hep gırtlak yapmayınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne o Aklınıza vicdanmı geldi. Suriyelilere yemegi suyu kesip gönderiynuz ya. utanmazlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır