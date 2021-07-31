Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
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Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren öğrenciler il birinciliğini elden bırakmadı.

Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren öğrenciler il birinciliğini elden bırakmadı.

Yüksekova ilçesinde bulunan Özel Yüksekova Bilim Özel Öğretim Kursu'nda eğitim gören Enbiya Demir (Sayısal) 460 puanla ve 8 bin 898 sıralamasıyla, Serhat Geylani (Sayısal) 440 puanla ve 18 bin 301 sıralamasıyla, Muhammed Sefa Oyman (Eşit Ağırlık) 424 puanla ve 3 bin 94 sıralamasıyla alanlarında il birincileri olmayı başardılar. Başarı geleneğini hep sürdüreceklerini ifade eden Özel Yüksekova Bilim Özel Öğretim Kursu Müdürü Behçet Özdil, "Büyük bir başarıya imza attık. 6 tıp ve 6 diş hekimliğine yerleşecek öğrencimiz var. Farklı bölümlerden de çok başarılı öğrencilerimiz var. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı tamamen Yüksekova'nın başarısıdır, ailelerin başarısıdır" dedi.

İl birincisi olan Enbiya Demir ise, sınavda Türkiye genelinde 8 bin 898'inci olduğunu ifade ederek, "Hakkari il birincisi oldum. Tıp sırlamasını kazandım ve tıpı tercih edeceğim. Bu yolda başta ailem ve öğretmenlerim beni en iyi şekilde bu sınava hazırladılar. Bundan ötürü çok teşekkür ediyorum. Sınava önümüzdeki yıllarda girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Tüm zorlu imkanlara rağmen kazandıklarını ifade eden Emine Tunç da, "Bu yıl bir başarıya imza attım ve Türkiye'de ilk 16 bin sıralamasına girdim. Tıp tercih edeceğim ve bu yolda bana destek olan ailem ve kurumdaki öğretmenlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Yüksekova'da kısıtlı imkanlarla güzel bir başarıya imza attım. Çok şükür ailem ve öğretmenlerimin desteği ile güzel yerlere geldik. Ben önceki sene sıfır uykuyla sınava Van'da girdim. Bu yıl ise evimden kalkıp Yüksekova'da sınava girdim ve çok avantajlı oldu. İnşallah bundan sonraki senelerde ise memleketimiz böyle başarılar ile adından söz ettirir" şeklinde konuştu.

Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı
Yüksekovalı öğrencilerin YKS başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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