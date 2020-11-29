Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

29.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:22

Karayolu ekiplerinin kara yolunu temizlemesi Vatandaşlarının arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi Vatandaşların ev ve işyerlerinin önünü temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karayolu ekiplerinin kara yolunu temizlemesi

Vatandaşlarının arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi

Vatandaşların ev ve işyerlerinin önünü temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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