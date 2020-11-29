Yüksekova'da kar yağışı
29.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:22
Karayolu ekiplerinin kara yolunu temizlemesi Vatandaşlarının arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi Vatandaşların ev ve işyerlerinin önünü temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Karayolu ekiplerinin kara yolunu temizlemesi
Vatandaşlarının arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi
Vatandaşların ev ve işyerlerinin önünü temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven