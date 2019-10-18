Yüksekova Belediyesine kayyum atandı

Yüksekova Belediyesine kayyum atandı

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine Kaymakam Osman Doğramacı getirildi.

18.10.2019 11:01
Yüksekova Belediyesine kayyum atandı

Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği görevine Kaymakam Osman Doğramacı getirildi.


Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütü Propagandası Yapma", "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Doğramacı, sabah belediyeye gelerek göreve başladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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