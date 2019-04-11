YSK'nın KHK'lı Başkanlara Mazbata Vermeme Kararına HDP'den Tepki Geldi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK'yla ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı. Karara göre mazbatalar ikinci sıradaki adaylara verilecek. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, adayların YSK tarafından onaylandığı hatırlatılarak, "YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyum atayanı rolüne soyunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

HDP Genel Merkezi de yazılı açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"YSK SİYASİ KOMPLONUN PARÇASI HALİNE GELMİŞTİR"

"Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar'da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK'li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla 'tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası' haline gelmiştir"

"YSK TUZAK KURMUŞTUR"

"'Seçilme yeterliliği var' diyen YSK adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur" denilen açıklama şöyle devam etti:

"YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir. YSK'ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur."

YSK'NIN KHK'LI BAŞKAN KARARI

YSK, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi. Buna göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.