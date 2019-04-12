YSK'nın KHK'li Başkan Kararına SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Tepki: Karar Hukuken Yanlıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) KHK'li başkan kararına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Karar hukuken yanlıştır. Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi Twitter hesabından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, YSK'nın KHK'li başkan kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİN OYLARIYLA SEÇİLİYOR FAKAT MAZBATASINI ALAMIYOR"

"Ülkemizde 3 yıldır KHK mağduru büyük bir kitle meydana getirildi. KHK mağdurları, devlette de özel sektörde de iş bulamadığı gibi birçok haktan da mahrum bırakılıyor. Şimdi de milletin oylarıyla seçiliyor fakat mazbatasını alamıyor!"

"KARAR HUKUKEN YANLIŞTIR"

"Yüksek Seçim Kurulu'nun, 'KHK'lılara mazbata verilmeyecek' kararı hukuken yanlıştır. Kanunen somut bir suça iştirak etmemiş, idari bir kararla kamu görevinden uzaklaştırılmış bir kişinin seçilme hakkı engellenemez."

"YSK PROBLEMLERİ DAHA DA DERİNLEŞTİRİR"

"Bu karar demokrasimize zarar verir. KHK'lı yüzbinlerce vatandaşımızın bugüne kadar yaşadığı problemleri daha da derinleştirir. Hangi partiye mensup olursa olsun adaletin esas alınması gerekir. Unutmayın! Bugün başkasına lazım olan adalet yarın size de lazım olur!"