YSK'nın İstanbul İçin Verdiği Ara Karara İYİ Parti'den İtiraz Geldi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti'nin yaptığı başvuru üzerine, İstanbul'da 5 bin 135 kısıtlı seçmenin araştırılmasına karar verdi. İYİ Parti ise itirazın mazbata verildikten 7 gün sonra yapılması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

İYİ PARTİ, ARAŞTIRMA KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

İYİ Parti ise YSK'nin kararına itiraz etti. İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Tolga Öztürk'ün verdiği itiraz dilekçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da mazbatasını aldığı, olağanüstü itirazların ise mazbata verildikten sonra 7 gün içinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Dilekçede, "AK Parti tarafından bugün tarihli verilen dilekçenin ekinde yer alan kişilerin araştırılması 298 sayılı kanunun 130. Maddesine aykırıdır" denildi, araştırma kararının kaldırılması istendi.

5 BİN 315 KISITLI SEÇMEN DAHA ARAŞTIRILACAK

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel,İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verildiğini dile getirmişti. Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugün başladığını aktardı.