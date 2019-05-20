YSK Gerekçeli Kararın Açıklanmasını Neden Erteledi?

Yüksek Seçim Kurulu, bugün toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararı görüştü ancak kararın açıklanmasını erteledi.

GEREKÇELİ KARAR YARIN YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Muhalefet şerhleri hariç 200 dolayındaki sayfadan oluştuğu belirtilen gerekçeli kararın bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak kurul sonrasında gerekçeli kararın açıklanmasının ertelendiği, yarın ya da Çarşamba gününe kalacağı duyuruldu.

YSK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gerekçeli kararın açıklanması, iptal kararına karşı çıkan 4 muhalif üyenin, iptal kararı yönünde oy kullanan 7 üyenin yazdığı iptal gerekçesinde, "yeni unsurlar" olduğunu bildirmelerinden kaynaklandı.

Muhalif üyelerin, gerekçede yer alan yeni unsurlar doğrultusunda muhalif şerhlerini düzenlemek için zaman istediği, kurulun da bunu kabul ettiği bildirildi. YSK'nın kısa kararında İstanbul seçimlerinin iptaline, "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev alması" gösterilmişti.