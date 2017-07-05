Yozgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
YOZGAT (AA) – Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ali Rıza Işık idaresindeki 06 AZ 8298 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Sekili köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile Gazi Erkan Kol yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.