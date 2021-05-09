Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu
Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU - Haberler | Güncel

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatılardan kopan kiremit ve keresteler çevreye yayıldı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatılardan kopan kiremit ve keresteler çevreye yayıldı. Çatılardan kopan parçalar, 20 otomobile hasar verdi.

Yozgat'ta akşam saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddetli rüzgar rüzgar etkili oldu. Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 3 binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan kereste ve yalıtım malzemeleri park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Yaklaşık 20 otomobilin hasar gördüğü Akdağmadeni ilçesinde belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Ayrıca, Yozgat Valisi Ziya Polat da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Polat, "Çok şükür yaralı ve can kaybımız yok. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindeyiz" dedi.


Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, 20 otomobilde hasar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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