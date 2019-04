Yozgat Belediye Başkanı Köse, Göreve Başladı

AK Parti'den Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, eski başkan Kazım Arslan'dan görevi devraldı.

Yozgat Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Köse, yaptığı hizmetlerden dolayı Arslan'a teşekkür etti.

Köse, Kazım Arslan'ın son 5 yılda hizmet çıtasını yükselttiğini belirterek, "İnşallah bizlerde şahsından devraldığımız bayrağı, çıtayı daha da yukarı taşımak için elimizden gelen çabayı gayrete hep birlikte yapacağız." dedi.



Adaylık sürecinde yer alan bütün belediye başkan adaylarına teşekkür eden Celal Köse, "Her birimiz ayrı ayrı partilerden aday olduk ama 31 Mart akşamı seçim bitti. Bundan sonra Allah kısmet ederse parti rozetimizi çıkardık. Bize oy veren vermeyen, bizi destekleyen desteklemeyen her bir kardeşimizin belediye başkanı olacağız. Özellikle önceki dönem belediye başkanlarımıza şehrimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizi yöneten başkanlarımız Yozgat halkının oyları ile seçildi. Onlardan aldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Her zaman halkın içindeyiz. Bizler bu milletin önünde hesap vereceğimizi hiç bir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Arslan da, Köse'ye başarı diledi.

Devir teslim törenine AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA