YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı
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YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı

YouTube, Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçaktaki öpüşme görüntülerini cinsel içerikli bulduğu için platformundan kaldırdı.

17.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:52

ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, 2020 yılını sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve arkadaşlarıyla 'te karşıladı. Çiftin, Paris dönüşünde uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri ise günlerce konuşuldu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

UÇAKTA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul'a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpücüklere boğarak gündeme gelmişti. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekmiş hatta bir kişi o anları kayda almıştı.

VİDEOLARI KALDIRILDI

Çiftin, 2 hafta önce yayınlanan videoları ise YouTube tarafından hazırlanan algoritmaya takıldı. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüştüğü videoyu YouTube'dan kaldırdı. Dünyanın en büyük izleme sitesi YouTube, Akın Akınözü ve sevgilisinin öpüşme videosunu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım sahiplerine işlemle ilgili e-posta gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Videosu

: YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı
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HABER YORUMLARI (19)

  • FERDİ:
    avrupa bile cok insan nerde nasil olacak bilir bizim mallar sokak da cocuk cocuk var demez en basit ørnek
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  • DAG:
    ortalik rezalet insanlar ile dolu ne yapacak ise evinde yap sov amacli sokak da yaparlar evde bir birilerini yerler ar damari catlamis bir suru ørnek ortalik da cocuk aile var mi demez bunlar aile terbise bile almamis insanlar evde ne hat yersen ye ayni dandik dizi de gibi durmadan reklam da øpme ne sacmalik ya evde cocuk aile var diyen yok atv kanali bu konuda uzman midesi genis de bizim kulturumuze sigmaz øzel de reklam da øpme yeni moda nedense bu tip seyleri atv cok yapiyor tam rezalet kanal
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  • İSKENDER ABİ:
    Kızın dedeleri 1930 da Berlin''e göç eden Bakırköylü eski bir ermeni doktor. Hala Mağazaları var. Rus işgalinde Dedesinin hayatını Rus Ordusundaki Kırgız askerleri kurtarmış Türkçe konuştukları için korunmuşlar. Akın Akınözü Osmanlı döneminin Millet-İ Sadıkasından dır. .
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  • ADIM:
    Hercai dizisi gibi boş ve gereksiz bir diziyi izlemeyip zamanımı harcamadığım için kendimi tebrik ediyorum
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  • SAKARYALI HATUN:
    Babama dedim ben sosyal medyadan birisiyle tanışıp evlenmek istiyorum diye, oda olur kızım niye olmasın, yalnız zengin birisi olsun dedi. :((((((
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