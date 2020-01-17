: YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı

17.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:52

ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, 2020 yılını sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve arkadaşlarıyla Paris'te karşıladı. Çiftin, Paris dönüşünde uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri ise günlerce konuşuldu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

UÇAKTA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İstanbul'a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpücüklere boğarak gündeme gelmişti. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekmiş hatta bir kişi o anları kayda almıştı.

VİDEOLARI KALDIRILDI

Çiftin, 2 hafta önce yayınlanan videoları ise YouTube tarafından hazırlanan algoritmaya takıldı. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüştüğü videoyu YouTube'dan kaldırdı. Dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, Akın Akınözü ve sevgilisinin öpüşme videosunu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım sahiplerine işlemle ilgili e-posta gönderdi.

Kaynak: Snob Magazin

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