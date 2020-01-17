YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı
YouTube, Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın uçaktaki öpüşme görüntülerini cinsel içerikli bulduğu için platformundan kaldırdı.
ATV ekranlarından yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, 2020 yılını sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve arkadaşlarıyla Paris'te karşıladı. Çiftin, Paris dönüşünde uçakta öpüşürken çekilen görüntüleri ise günlerce konuşuldu. İkilinin bu görüntüleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.
UÇAKTA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
İstanbul'a dönüş yolunda aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ı öpücüklere boğarak gündeme gelmişti. İkilinin uçaktaki bu halleri diğer vatandaşların dikkatini çekmiş hatta bir kişi o anları kayda almıştı.
VİDEOLARI KALDIRILDI
Çiftin, 2 hafta önce yayınlanan videoları ise YouTube tarafından hazırlanan algoritmaya takıldı. YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan'ın uçakta öpüştüğü videoyu YouTube'dan kaldırdı. Dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, Akın Akınözü ve sevgilisinin öpüşme videosunu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım sahiplerine işlemle ilgili e-posta gönderdi.
Haber Videosu: YouTube, uçakta öpüşen Akın Akınözü ve sevgilisinin videosunu platformdan kaldırdı
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avrupa bile cok insan nerde nasil olacak bilir bizim mallar sokak da cocuk cocuk var demez en basit ørnekCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ortalik rezalet insanlar ile dolu ne yapacak ise evinde yap sov amacli sokak da yaparlar evde bir birilerini yerler ar damari catlamis bir suru ørnek ortalik da cocuk aile var mi demez bunlar aile terbise bile almamis insanlar evde ne hat yersen ye ayni dandik dizi de gibi durmadan reklam da øpme ne sacmalik ya evde cocuk aile var diyen yok atv kanali bu konuda uzman midesi genis de bizim kulturumuze sigmaz øzel de reklam da øpme yeni moda nedense bu tip seyleri atv cok yapiyor tam rezalet kanalCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ATV DEKİ DİZİSİ DE KALDIRILSIN İYİ ÖRNEK OLMUYOR. . . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Akın Akınözü Osmanlı döneminin Millet-İ Sadıkasından dır. .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Kızın dedeleri 1930 da Berlin''e göç eden Bakırköylü eski bir ermeni doktor. Hala Mağazaları var. Rus işgalinde Dedesinin hayatını Rus Ordusundaki Kırgız askerleri kurtarmış Türkçe konuştukları için korunmuşlar. Akın Akınözü Osmanlı döneminin Millet-İ Sadıkasından dır. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hercai dizisi gibi boş ve gereksiz bir diziyi izlemeyip zamanımı harcamadığım için kendimi tebrik ediyorumCevap Yaz 50 2 Yayından Kaldır
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Biz bu diziyi izlemiyoruzCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Akın, yakışıklı ve çekici değil. Bizimle diğılsın. :))))))Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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eve kadar sabredemediniz mi la :)) ulan sizi de örnek alan insalar da varCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Babama dedim ben sosyal medyadan birisiyle tanışıp evlenmek istiyorum diye, oda olur kızım niye olmasın, yalnız zengin birisi olsun dedi. :((((((Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır