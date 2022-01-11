Yöresel ürünlerin desteklenmesi için 'Bulgur Pazarı' kuruluyor - Haberler
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Yöresel ürünlerin desteklenmesi için 'Bulgur Pazarı' kuruluyor

Yöresel ürünlerin desteklenmesi için 'Bulgur Pazarı' kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yöresel ürünlerin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bulgur Pazarı kuruluyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yöresel ürünlerin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bulgur Pazarı kuruluyor.

Emirdağ'da yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların doğal ürünlere sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla Emirdağ Belediyesi tarafından talimatlarıyla Bulgur Pazarında çalışmalar devam ediyor.

Belediye'ye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlandığında, Emirdağ'a ait yöresel ürünler kapalı ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturulacak. - AFYONKARAHİSAR

Yöresel ürünlerin desteklenmesi için 'Bulgur Pazarı' kuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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