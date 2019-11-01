Yonca Evcimik, Ezhel'in yeni şarkısında bikinili şekilde dans etti

01.11.2019 10:14

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, son olarak Instagram hesabından bikinisiyle dans ettiği anların videosunu paylaştı.

EZHEL'İN YENİ ŞARKISINDA KENDİNDEN GEÇTİ

Bodrum'daki güzel havanın tadını çıkaran şarkıcı, deniz girerek güneşlenmeye devam ediyor. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Evcimik, sosyal medya hesabından ünlü rapçi Ezhel ve Murda'nın yeni çıkardığı Aya şarkısı ile dans ettiği videosunu yayınladı. "Bende yaz bitmez. Bodrum'dan sevgiler" diyen Evcimik, gelecek olumsuz eleştirilere karşı ters ışıkta video çektirerek vücut hatlarının görünmesini engelledi. Evcimik'in bikinili dans videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken aynı zamanda hızla paylaşılmaya başladı.

MAYOLU POZLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLAMIŞTI

Yonca Evcimik, Eylül ayında 56'ncı yaşını Instagram hesabından paylaştığı cesur mayolu pozlarıyla kutlamıştı.