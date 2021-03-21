Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Reşit Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. M.Ç. (45) yönetimindeki 27 BPJ 48 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Yılmaz'a çarptı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Reşit Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Reşit Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Otomobil sürücüsü M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK