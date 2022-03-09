Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti - Haberler

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Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan vatandaş olay yerinde can verdi.

Olay, Ödemiş ilçesi Demircili Mahallesi Benzinlik Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tire'den Ödemiş yönüne giden Mehmet Y. idaresindeki 35 E 4898 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Taş'a (64), çarptı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise Eyüp Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Minibüs sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demircili, Minibüs, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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