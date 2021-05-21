Yolu kapatıp, su istediler

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür sularının akmadığını öne süren mahalleli, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 gündür sularının akmadığını öne süren mahalleli, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesiyle eylem sona ererken, bölgede su probleminin çözümü için sondaj çalışması yapıldığı belirtildi.

Fırat Mahallesi'nde yaşayan bir grup mahalleli, gece geç saatlerde 3 gündür sularının akmadığı ve tankerlerle yapılan takviyeye rağmen sıkıntı yaşadıklarını belirterek kara yolunu lastik yakarak trafiğe kapattı. İhbarla gelen polislerin müdahalesiyle kalabalık dağıtılarak lastikler söndürülüp, yol ulaşıma açıldı. Kalabalık adına konuşan Fırat Mahallesi Muhtarı Ahmet Özbakan, 3 gündür mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini ifade etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ise bölgede yaşanan sorunun çözümü için bölgede sondaj çalışması yapıldığını ve kısa sürede su probleminin ortadan kalkacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin