Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü

Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış, kent merkezinde derelerin taşması ile sel ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde sel sonrasında yollar adeta göle döndü. Birçok otomobil selde sürüklendi. Bir vatandaş, selde sürüklenen otomobilini tutmaya çalışırken, birçok araç ise su üzerinde metrelerce sürüklendi. Sele kapılan bir otomobil ise deniz kenarına kadar sürüklendi.

O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.