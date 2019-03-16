Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu

Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu

Çin'de çöp konteynerinin önünden geçen bir kadın, çöplerin arasında ağlayan bir bebek buldu. Kendisini bulan kadının hırkasına kundaklanan bebek, tedavi için hastaneye götürüldü.

Çin'in doğusunda bulunan Foshan şehrinde bir yeni doğmuş bir bebek, çöp poşetine koyulmuş bir şekilde çöp konteynerinin içinde atıldı.

ÇÖPÜN İÇİNDE GÖBEK BAĞI KESİLMEMİŞ BEBEK BULUNDU

Çöp konteynerinin önüne geçen bir kadın, çöpten gelen bebek sesini kedi sandı. Çöpü karıştıran kadın plastik bir poşet içinde bir şeyin oynadığını görünce poşeti açtı. Poşetin içinden yeni doğmuş göbek bağı kesilmemiş bir bebek olduğunu gördü. Bebeği poşetin içinden çıkarıp hırkası ile bebeği soğuğa karşı korudu.

HASTANEYE KALDIRILAN BEBEK, AMELİYATA ALINDI

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin kalp ritminde problem olduğu ortaya çıktı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

HABERLER.COM/DIŞ HABERLER

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.