Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu
Çin'de çöp konteynerinin önünden geçen bir kadın, çöplerin arasında ağlayan bir bebek buldu. Kendisini bulan kadının hırkasına kundaklanan bebek, tedavi için hastaneye götürüldü.
Çin'in doğusunda bulunan Foshan şehrinde bir yeni doğmuş bir bebek, çöp poşetine koyulmuş bir şekilde çöp konteynerinin içinde atıldı.
ÇÖPÜN İÇİNDE GÖBEK BAĞI KESİLMEMİŞ BEBEK BULUNDU
Çöp konteynerinin önüne geçen bir kadın, çöpten gelen bebek sesini kedi sandı. Çöpü karıştıran kadın plastik bir poşet içinde bir şeyin oynadığını görünce poşeti açtı. Poşetin içinden yeni doğmuş göbek bağı kesilmemiş bir bebek olduğunu gördü. Bebeği poşetin içinden çıkarıp hırkası ile bebeği soğuğa karşı korudu.
HASTANEYE KALDIRILAN BEBEK, AMELİYATA ALINDI
Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin kalp ritminde problem olduğu ortaya çıktı. Doktorlar tarafından ameliyata alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.
HABERLER.COM/DIŞ HABERLER
-
sövmemek için kendimi zor tutuyorum:(((;(Cevap Yaz 1 Yayından KaldırHAKKI DAYI: Çok Dogru Söylüyorsun REİS.Yayından KaldırİZMİR’Lİ İSMET: Aynen katılıyorum dürbünlü.1 Yayından Kaldır
-
Bunlara insan demem bu tür zalim kişilere allahın bütün gazabı östlerinde eksik olmasın inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ÇÖPE VE TUVALETE ATILAN BU MASUM BEBEKLERİN; GÜNAHKARLARIN, GÜNAH KEÇİSİ OLMALARI BANA ÇOK ACI VERİYOR ÇOK. .Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır