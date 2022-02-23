Yolda kalan sürücülere çay ikram eden imama TÜGVA'dan ödül - Haberler
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Yolda kalan sürücülere çay ikram eden imama TÜGVA'dan ödül

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yolda kalan sürücülere çay ikram eden imama TÜGVA'dan ödül

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine elinde termosla çay ikram eden İmam Hatip Adem Eser'e Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından ödül verildi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerine elinde termosla çay ikram eden İmam Hatip Adem Eser'e Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından ödül verildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva )'nın 62. İl Temsilcileri Kampı, için kente gelen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, programa geçtiğimiz günlerde yolda kalan tırı şoförlerine elinde termosla çay ikram etmesiyle gönüllerde taht kuran Şuhut ilçesi Demirbel köyü imamı Adem Eser'i de davet etti. Davet üzerine toplantıya katılan vefakar imam Adem Eser'e TÜGVA Genel başkanı Enes Eminoğlu tarafından ödül verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Enes Eminoğlu, Karahisar, TÜGVA, kar, Yerel, Haberler

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