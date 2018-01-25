Yolcu Otobüsü Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tokat'ta şehirler arası yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Tokat'ta şehirler arası yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Tokat Yıldızı firmasına ait Cengiz Günder'in kullandığı 60 DN 343 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Tokat- Sivas karayolunun Yatmış köyü yakınlarında, yolun sağında bekleyen Mustafa Bozdemir idaresindeki 60 BP 331 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi.
Kazada, sürücü ile babası Murat ve annesi Zeynep Bozdemir otomobilde sıkıştı.
AFAD, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sürücü ve babası araçtan yaralı olarak çıkarılarak kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Zeynep Bozdemir'in cesedi, araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.