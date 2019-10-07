Yolcu minibüsünde 2 bin 758 adet extacy hap ele geçirildi

07.10.2019 17:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir yolcu minibüsündeki şahsın eşyaları arasında 2 bin 758 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde bulunan bir şahsın eşyalarında yapılan aramada 2 bin 758 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA