TIR kaza yaptı, çevredekiler yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü
Konya'da, yaşanan kazada TIR'ın dorsesindeki domatesler yola savruldu. Çevredekiler domatesleri toplayıp evlerine götürdü.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeride geçen TIR'ın dorsesindeki domatesler, yola saçıldı. Çevre sakinleri, domatesleri toplayıp, evlerine götürdü.
TIR REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Şuayip Üğür'ün kontrolünü kaybettiği yönetimindeki 20 ACD 725 plakalı TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR'ın şoförü Üğür, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
YOLA SAVRULAN DOMATESLERİ EVLERİNE GÖTÜRDÜLER
TIR'ın dorsesinde yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı. Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan domatesleri çevre sakinleri toplayıp, evlerine götürdü.
Kaynak: DHA
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