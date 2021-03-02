Yol verme kavgası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yol verme kavgası: 3 yaralı

02.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:29
Yol verme kavgası: 3 yaralı

SAMSUN'da alkollü oldukları öne sürülen baba, 2 oğlu ve yeğeni, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayıp, 1 kişiyi de dövdü.

SAMSUN'da alkollü oldukları öne sürülen baba, 2 oğlu ve yeğeni, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları 2 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayıp, 1 kişiyi de dövdü. Yoldan geçen başka bir araca da tekme atarak hasar veren 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin kavga sonrası kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 06 LJ 098 plakalı otomobildeki M.Y. (55), oğulları C.Y. (23), H.Y. (25) ve yeğeni C.Y. (26) ile 55 ACB 355 plakalı otomobildeki Ü.A. (27) C.K. (23) ve O.K. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında alkollü oldukları öne sürülen M.Y. ve oğulları ile yeğeni, diğer otomobildekilere bıçakla saldırdı. Kavgada C.K. ve Ü.A. bıçakla yaralandı, O.K. ise darp edildi. Saldırganlar, yoldan geçen bir araca ise tekme atarak hasar verdi.

ARA SOKAKTA YAKALANDILARPolis, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi takibe aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, aracın plakasını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi bir ara sokakta yakaladı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir ekmek bıçağı ele geçirildi. Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Bıçakla yaralanan Ü.A. ve C.K.'nın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kavga sonrası kaçtığı anlar kameraya yansıdı.


Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı
Yol verme kavgası: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Sibel Can Zeki Müren Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Yumlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yol verme kavgası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:36:21. #1.15#
title