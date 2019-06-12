Yolun ortasındaki mezarı görenler durup başında dua ediyor

Denizli'de cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Caddesi ile 667. Sokak'ın kesiştiği yerde yol ortasında bulunan mezar, görenleri şaşırtıyor. Sokakta yıllar öncesinde bir mezarlık bulunduğu, mezarlığın parka dönüştürüldüğü ancak yol ortasında kalan bu mezara dokunulmadığı iddia ediliyor.

YOLUN ORTASINDA KAVŞAK GÖREVİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 20 yıl önce yetkililer tarafından etrafı çevrilen mezar, yolun ortasında kavşak görevi görüyor. Belediye yetkilileri yol çalışmaları sırasında mezara dokunmazken, vatandaşlar ise mezara iş makinelerinin dokunamadığı efsanesine inanıyor.

MAHALLE SAKİNLERİ MEZARA GELİP DUA EDİYOR

Bazı vatandaşlar ise mezardan akşamları sesler geldiğini, köpeklerin zaman zaman mezarın yanına gelip havladığını ardından sabaha kadar mezarın yanı başında uyuduğunu söylüyor. Mahalle sakinleri, ne zaman yapıldığı belli olmayıp bir evliyanın olduğuna inandığı mezara sahip çıkıyor, başına gelip dua ediyor. Mezarın kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı ise gizemini koruyor.

"BU YATIR BURADA KALDI, BUNA DOKUNAMADILAR"

Mezarın başında dua eden mahalle sakinlerinden Efsun Karaca, mezarda bir evliyanın yattığına inanıyor. Yan tarafta bulunan mezarlığın parka çevrildiğini ancak yol ortasındaki mezarın kaldırılamadığını belirten Karaca, "Mezarın bulunduğu yerin yan tarafındaki park daha önceden mezarlıktı. Mezarlığı kaldırdılar ama bu yatır burada kaldı, buna dokunamadılar. Kaldırmak istediler ama olmadı, sonrasında etrafını çevirdiler. Gelip geçerken dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA