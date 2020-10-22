Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı
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Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı

22.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:55

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cip sürücüsü sokaktaki köpeği ezdi ardından yoluna devam etti. Köpek ölürken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Körfez ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Sokağa giren cip, yolda duran bir köpeğe çarpıp, ezdi. Cipin sürücüsü aldırış etmeden yoluna devam etti. Yaralı köpek, sahibi N.K. tarafından veterinere götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. Olayın ardından köpek sahibi N.K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren cipin, yol ortasında duran köpeği ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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