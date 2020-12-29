Yol kenarında bulduğu ve saçmayla yaralanan köpeğe sahip çıktı

Antalya'da bir hayvansever, yol kenarında bulduğu ve vücudunda saçma yaraları bulunan köpeğe sahip çıktı.

Antalya'da bir hayvansever, yol kenarında bulduğu ve vücudunda saçma yaraları bulunan köpeğe sahip çıktı.

Antalya Adliyesinde çalışan Gökhan Kaya, Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi mevkisine mantar toplamaya gittiğinde yol kenarında bir köpeğin yattığını fark etti.

Köpeğin yaralı olduğunu gören Kaya, hayvanı veteriner hekime götürdü.

Röntgen filminde köpeğin ayağının kırık ve vücudunda saçmalar olduğu görüldü.

Kaya, yaralı hayvanı bir an önce iyileştirmek için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü.

Köpek için çok fazla bir şey yapılamayacağını öğrenen Kaya, sahip çıktığı yaralı hayvanın bakımıyla ilgileniyor.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yol kenarında köpeği görünce bir aracın çarptığını sandığını ancak vurulduğunu öğrenince şaşırdığını dile getirdi.

Özenle baktığı köpeğin yaşaması için çabaladığını aktaran Kaya, insanların hayvanlara karşı duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam