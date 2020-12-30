YÖK'ten 'Aylin Sözer' için başsağlığı mesajı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), İstanbul'da evinde öldürülen akademisyen Aylin Sözer için başsağlığı mesajı yayınladı.

YÖK'ün Twitter hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, "Hunharca işlenen bir cinayet sonucu öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in vefatı herkes gibi bizleri de derinden üzdü. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, üniversite yönetimi ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ