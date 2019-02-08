Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj!
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kaldığı yoğun bakımdan çıkan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabından ilk kez mesaj yayınladı.
Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kaldığı yoğun bakımdan çıkan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, hastaneye kaldırıldıktan sonra sosyal medya hesabından ilk kez mesaj yayınladı.
"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"
Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez sosyal medya hesabından mesaj yayınaldı. Ünlü sunucu mesajında, "Bu özel günümde beni arayan, soran, dualarıyla yanımda olan tüm dostlarına sevenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.
İLK İSTEĞİ LAHMACUN VE PİZZA OLMUŞTU
Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği lahmacun ve pizza olmuştu.
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nebiçim şarkı öyle be hiçkimse dünyaya kazık çakamaz herkes kendine çakar kazığıCevap Yaz Yayından Kaldır
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vay vayyy 9 canlı seni zampara Allahtan acil şifalar diliyorum zamanında çok güldürdün bizleriCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Seviliyorsun Mehmet Ali abi geçmiş olsun. Allah tüm hastalara acil şifalar versin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İkinci şansı iyi değerlendirmek lazım Allah bir şans daha vermişCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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sanki millet olarak dört gözle mesajını bekliyorduk.Şunları yeter gündemde tuttuğunuz..Toplumun ahlakını çok bozdular..BU adam çok don indirip kötü örnek olmuştu.Onun için arkasından konuşmak istemiyorum sadece görmek istemiyorum..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır