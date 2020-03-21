Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video

İngiltere'de Covid-19 hastalığına yakalanan ve bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan 39 yaşındaki kadının uyarısı sosyal medyada viral oldu.

Lara Langston isimli kadının 16 Mart'ta çektiği videoda, koronavirüs bağlı olarak nefes almakta zorluk çektiği görülebiliyor. Uxbridge kentindeki Hillington Hastanesi'nde bulunan kadın videoda, "Riski göze almayı düşünen kimse varsa yeniden düşünsün" diyor. Euronews.com'da Görüntüle