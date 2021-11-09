Yoğun bakımda 10 kez kalbi duran Mavin, yaşam mücadelesini kazandı

BATMAN (DHA) - BATMAN'da rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede kafa içi boşluğunda genişleme tespit edilen, yoğun bakımdaki 93 günlük tedavisi sırasında 10 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan 3 yaşındaki Mavin Yüce, hayata tutundu. Taburcu edilen küçük Mavin'in tedavisine evde devam edilecek.

Dilbirin ve Abdullah Yüce çiftinin 3 yaşındaki kızları Mavin rahatsızlanınca Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mavin'in yapılan tetkiklerinde hidrosefali hastalığı teşhisi konuldu. Kafa içi boşluğunda genişleme tespit edilen Mavin Yüce, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki 93 günlük tedavi sürecinde Mavin Yüce'nin 10 kez duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hayata tutunmayı başaran Yüce, taburcu edildi.

Mavin'in yaşama tutunmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden annesi Dilbirin ve babası Abdullah Yüce, gözyaşlarıyla, "Bize bir hayat bağışladınız, bu bir mucize. Allah hepinizden razı olsun" dedi.