Yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay kimdir?

16.09.2019 08:45

Neslican Tay, Instagram paylaşımları ile kanser hastalarına umut oldu. Dört kez kansere yakalanan ve buna rağmen yaşama sevinci ile dolup taşan Tay, hastalığının ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü isimler ve sevenleri sosyal medyadan yardım kampanyaları başlattı. Neslican Tay ne kanseri? Neslican Tay hayatı, biyografisi…

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican, Bursa'da dünyaya geldi. Tay, ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak istediği için hedefindeki okulu kazanabilmek adına tekrar üniversiteye hazırlanıyordu.

PSİKOLOJİ EĞİTİMİ GÖRÜYOR

Hastalığı nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, her şeye rağmen üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başladı. Bacağında oluşan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybeden genç kız, 4. Defa kanserle mücadele etmeye başlamış ve bu sürece sosyal medyadan tüm sevenlerini dahil etmişti.