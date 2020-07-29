YKS tercihlerinde adaylar en çok nelere dikkat etmeli?
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YKS tercihlerinde adaylar en çok nelere dikkat etmeli?

Sınava giren 1 milyon 672 bin 376 öğrencinin heyecanla beklediği 2020-YKS sonuçları açıklandı.

YKS tercihlerinde adaylar en çok nelere dikkat etmeli?
29.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:45
Sınava giren 1 milyon 672 bin 376 öğrencinin heyecanla beklediği 2020-YKS sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını geçen senenin verileri ile kıyaslayarak değerlendirmeye başladılar. Yüksek netler çıkarıp iyi bir sıralama geleceğini tahmin eden bazı öğrenciler tersi bir durumla karşılaştılar. Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, YKS sınav ve sonuçlarını değerlendirerek adayların tercihlerin yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. 

Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak; "Örneğin bu yıl tahmini sayısal puanını 486 olarak hesaplayan bir aday, yine geçen yılki verilere göre 11 bin gibi bir sıralama gelmesini beklerken, bu yıl 486 puanla 26 bininci olabildi" dedi. Bir diğer deyişle aynı netleri çıkaran bir öğrenci 2019'da yüzde 0,5'lik dilime girebilmişken bu yıl yüzde 1,4'lük dilime geriledi. Benzer tablo Eşit Ağırlık puanı için de aynı oldu. AYT'de Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin Türkiye ortalamalarında geçen yıla göre artış olması, bu gruptan hazırlanan öğrenciler için sınavın kolay algılandığını düşündürdü. Ancak sınavın kolay algılanmasının sonuçlarından biri de yüksek net yapan aday sayısındaki artışın puanlarda yığılmalara sebep olmasıydı." dedi. 

"TERCİHLER VERİLER DİKKATE ALINARAK YAPILMALI" 

Bahçeşehir Koleji PDR Koordinatörü Sibel Durak, YKS sınav sonuçlarını şöyle değerlendirdi:   "Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türlerinden hazırlanan öğrencilerin hayal kırıklığı yaşamasının sebebi de bu puan yığılmaları nedeniyle geçen seneye göre beklediklerinin gerisinde bir sıralama ile karşılaşmalarıdır. Puanlardaki yığılmaları 2019 ile kıyasladığımızda benzer bir tablo görülmektedir. Örneğin 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019'da Sayısal Puanda 42.984 iken bu yıl 72.022'ye çıkmıştır. Yani 430-550 sayısal puan aralığındaki öğrenci sayısında neredeyse 30 bin kişilik bir artış olmuştur. Aynı şekilde 430 ve üzerinde puan alan toplam öğrenci sayısı 2019'da Eşit Ağırlık puanında 7.787 iken bu yıl 12.290 öğrenciye yükselmiştir. Yani 430-550 eşit ağırlık puan aralığındaki öğrenci sayısında 4.500 kişilik bir artış olmuştur. Tercihler mutlaka bu veriler dikkate alınarak yapılmalıdır." 

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 

Sibel Durak'ın, tercih yapılırken nelere dikkat edilmesiyle ilgili önerileri şöyle; 

Öğrencilerin tercihlerini yaparken puanı değil; Y-TYT, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA veya Y-DİL başarı sıralamalarını dikkate alması gerekir. 

YÖK-Atlas'taki ve Kılavuzdaki veriler dikkatle incelenmeli ve tercih edilmesi düşünülen programların kontenjanlarındaki değişimler dikkate alınmalıdır. 'Tercih Listesi' demek, bölümlerin puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralandığı liste demek değildir. Tercih Listesi demek 'istek listesi' demektir. Yani adayın girmeyi en çok istediği üniversite ve/veya bölümden, girmeyi daha az istediği bölüme doğru  sıralanan listedir. Dolayısıyla puanı daha düşük fakat daha çok istenen bir bölüm, puanı daha yüksek ama daha az istenen bir bölümün üstüne yazılabilir. Aday tercihleri arasında kazandığı takdirde kayıt olmak istemediği üniversite ve bölümlere kesinlikle yer vermemelidir. Çünkü bir sonraki yıl sınava girildiği takdirde, diploma notu katkısı yarıya düşecektir. Bu da 15-30 puan arasında bir kayıp anlamına gelir. 

Tercihler yapılırken uzman görüşü ve desteği alınması son derece önemlidir. Bu konuda sizi tanıyan rehber öğretmenler ve alanında profesyonel kariyer ve tercih danışmanları yardımcı olabilir. 

Adayların kendilerine şu soruları sorup verecekleri cevaplar doğrultusunda hareket etmeleri önemlidir. 

Gelecekte Ne Yapmak İstiyorum? Sahip Olduğum Özellikler Neler? İlgilerim, bilgilerim, yeteneklerim, yapabildiklerim ve yapamadıklarım neler? Bugüne kadar hangi alanlarda başarılı oldum/olamadım? Neler yapmaktan keyif alıyorum ya da hoşlanmıyorum? 

Ne hayal ediyorum? Hedeflerim neler? Geleceğe ilişkin planım nedir? Bununla birlikte yaşama dair neyi başarmak istiyorum? Tutkularım neler? Sahip olduğum değerlerin farkında mıyım? 

İş Yaşamı, Piyasanın Beklenti ve Gerçekleri Neler? Gelecekte piyasanın ihtiyaç duyacağı insan gücünün niteliklerini biliyor muyum? Bir üniversiteyi araştırırken dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle; Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları,Bursluluk, barınma vb. imkanları,Yatay Geçiş, Çift Ana Dal ve Yan Dal olanakları,Öğrenci başına yapılan yatırım, 

Öğrencilerinin kendi üniversiteleri ile ilgili görüşleri,Akademik kadrosu,Yurtdışı bağlantıları (Erasmus & Echange vb.)Mezunlarının işe yerleşme oranı,Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri…Yükseköğretim Programlarını araştırırken dikkat edilecek noktaları da şöyle sıraladı:  

Kontenjan sayılarıİşle ilgili istihdam oranlarıBölümün, işin geleceğiGerektirdiği niteliklerKazancıÇalışma koşulları

Geleceği vb." 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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