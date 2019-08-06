06.08.2019 18:25

YKS birincisi tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti

-Sözel birincisi, eşit ağırlık dördüncüsü yaptığı tek tercih olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine birinci sıradan yerleşti

Altuğ Karakoyunlu:

"Tek tercih yaptığım için sistemsel bir hata olabilirdi ama olmadı"

ANTALYA - Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, tek tercihi olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. İnsanların hakkını korumanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Karakoyunlu, hedefinin Cumhuriyet Savcısı olmak olduğunu belirtti.

Antalya'da yaşayan 18 yaşındaki Alptuğ Karakoyunlu, YKS'de sözel puan türünde 500, kendi alanı olan eşit ağırlıkta ise 491,86 puan aldı. Sözel puan türünde Türkiye birinciliğini elde eden Karakoyunlu, bir çok özel üniversiteden teklif gelmesine rağmen yaptığı tek tercih olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Karakoyunlu, amacının Cumhuriyet Savcısı olmak olduğunu belirtti.

"Dersi derste dinledim"

Karakoyunlu, başarısının temelinde derslerini eksik bırakmaması ve dersi derste dinlemek olduğunu kaydetti. Sürekli ders çalışmadığını ve sosyal hayatına devam ettiğini aktaran Karakoyunlu, "Son senemde okulumun futbol takımındaydım. Etkinliklerle stres attım. Çalıştım ve karşılığını aldım. Eşit ağırlık öğrencisiyim ama sorularım bitince sözele bakmak istedim. Yaptım ve hepsi doğru geldi. Sözelde Türkiye birincisi, eşit ağırlıkta dördüncü oldum" diye konuştu. Eğitim hayatı boyunca hep devlet okullarında öğrenim gördüğünün altını çizen Korakoyunlu, üniversite hayatında da bu yolda ilerlemek istediği için devlet üniversitelerine tercihinde ağırlık verdiğini belirtti.

"Tek tercih"

Koç ve Galatasaray Üniversitesini İstanbul'a gidip incelediğini anlatan Altuğ Karakoyunlu, "Tercihimi Galatasaray Üniversitesinden yana kullandım. Bir tercih yaptım ama tek sıkıntı sistemsel bir hata olabilirdi. Ama olmadı Galatasaray Üniversitesine Hukuk Fakültesine yerleştim. Cumhuriyet Savcısı olmak için de çalışmalarımı sürdüreceğim" şeklinde konuştu. Hukuk Fakültesini kendisine daha yakın gördüğünü dile getiren Karakoyunlu, hukuku seçmesinin temelinde insanların hakkını savunup ve korumasının kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

"Oğlumu sıkmadım"

Baba Azmi Karakoyunlu, oğlunun başarısından dolayı hem mutlu hem de gururlu olduğunu söyledi. Oğluna eğitim hayatında başarılar dileyen Karakoyunlu, "Oğlum Kumluca'nın, Antalya'nın gururu oldu. Bizim eğitim almamızı sağlayan rahmetli annemin mekanı cennet olsun. Oğlum bugüne kadar devlet okullarından geldi. Bugünde tercihi devlet üniversitesinden yana kullandı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Fakültesine birincilikle girdi" şeklinde konuştu.

Tüm öğrencilere sistemli ve yeteri kadar çalışmayı öneren baba Karakoyunlu, "Önce hedeflerini koysunlar sonra kendilerine güvensinler. Altuğ'a hiç baskı kurmadık. 'Ders çalış' demedik. Sadece ortamı sağladık ve başarılı oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA