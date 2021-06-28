YKS 2021 baraj puanı kaç? 150 mi 170 mi 180 mi? TYT, AYT ve YDT baraj puanı kaç oldu?
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YKS 2021 baraj puanı kaç? 150 mi 170 mi 180 mi? TYT, AYT ve YDT baraj puanı kaç oldu?

YKS 2021 baraj puanı kaç? 150 mi 170 mi 180 mi? TYT, AYT ve YDT baraj puanı kaç oldu?
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2021 YKS sınavının 3 oturumunun tamamlanmasının ardından baraj puanları kaç oldu merak edildi. Geçtiğimiz yıl baraj puanları düşmüştü. Peki bu yıl düşük olacak mı? Baraj puanları 150 mi olacak, 170 mi yoksa 180 mi olacak? Baraj puanı almak için kaç net yapmak gerekiyor? İşte cevabı...

TYT, AYT ve YDT sınavlarının bitmesinin ardından baraj puanı kaç adaylar tarafından merak edildi. Peki, YKS 2021 baraj puanı kaç olacak? Baraj puanı 150 mi? Baraj puanı 170 mi? Baraj puanı 180 mi?

2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180

2020 YILI BARAJ PUANI KAÇTI? GEÇEN SENENİN BARAJ PUANI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2020 YKS baraj puanı 180 puandan 170 puana düşürüldü. Fakat 170 puanın sadece bu sene için geçerli olacağı söylenildi.

Normalde YKS'nin baraj puanı her sene 180 idi. Fakat bu seneye özel bu puan 170'e çekildi. Yani kısaca 2020 YKS baraj puanı 170 olarak hesaplanacaktır. TYT sınavı için baraj puanı ise 150'dir. Yani TYT'de 150 puan ve üzeri alan adaylar tercih yapmaya hak kazanacaklardır.

2021 YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ DOĞRU GEREKİYOR?

Barajı geçmek için TYT'de en az 14-18 net yapmak gerekiyor.

Barajı geçmek için AYT ve YDT'de en az 16-20 net yapmak gerekiyor.

NOT = Netler ortalama olarak yazılmıştır. Aşağı veya yukarı oynama olabilir.

YKS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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