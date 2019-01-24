Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 2 bin 500 liraya 1881 adet satılan "Mustafa Kemal" kitabının geliriyle ne yapılacağını açıkladı. Özdil, "Mustafa Kemal kitabının koleksiyon versiyonundan elde edilen gelirle, Mustafa Kemal çocuk serisini, Anadolu'nun köy ilkokullarına ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. İlk kargolarımızı Muş'a gönderiyoruz" dedi.

Yılmaz Özdil, "Dünyanın en büyük ailesine yürekten teşekkür ederim" başlığıyla yayımlanan yazısında 2 bin 500 TL'ye satılan Mustafa Kemal kitabının dakikalar içinde tükendiğini söyledi.

ÖZDİL KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE RAĞMEN KİTABIN 1 DAKİKADA TÜKENDİĞİNİ DUYURDU

Okurların ilgisi nedeniyle Kırmızı Kedi Yayınevi'nin internet sitesinin çöktüğünü, telefon hatlarının kilitlendiğini belirten Özdil, şöyle devam etti:

"Tarikatçıların, cemaatçilerin, ikinci cumhuriyetçilerin, haysiyet cellatlarının, itibar tetikçilerinin topluca çullanmasına rağmen... Sözcü gazetesinin yazıişleri tarafından yalnız bırakılacağımı bilenlerin, lisans iptali tehdidiyle Halk TV'nin mecburen sessiz kalacağını bilenlerin, planlı linç zamanlamasına rağmen... Gazetelerinin manşetlerinden, köşelerinden, televizyonlarından, radyolarından, internet sitelerinden, trollerinden, dört gündür 24 saat kesintisiz hakaret etmelerine, küfür etmelerine, kusmalarına, ağzından köpükler saçan amok koşucuları gibi çığlık çığlığa nöbet geçirmelerine rağmen..."

"9'U 6 GEÇE BİTTİ"

"Atatürkçü bilinen ve bir kelime olsun desteğini beklediğimiz isimlerin, aman bana da saldırmasınlar diyerek, ölü balık taklidi yapmalarına rağmen, her konuda fikir beyan edenlerin, dört gündür sanki telefonlarının şarjı bitmiş gibi kapsama alanı dışında gezmelerine rağmen... Maalesef, yalancıların iftiracıların cehennem çukuruna odun taşıyan Orhan Bursalı gibi hayal kırıklıklarına rağmen... Başaramadılar. Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan, bir daha asla basılmayacak olan, dünyada sadece 1881 kişinin sahip olacağı, seri numaralı prestij versiyonu, saat 9'u 5 geçe çıktı, 9'u 6 geçe bitti."