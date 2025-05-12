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Yılmaz Özdil kimdir? Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil hayatı ve biyografisi!

Yılmaz Özdil kimdir? Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yılmaz Özdil izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil hayatı ve biyografisi! Yılmaz Özdil kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yılmaz Özdil hakkında araştırmalar yapılıyor. Yılmaz Özdil kimdir? Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil hayatı ve biyografisi!

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir'de doğmuştur.

Babası Veli Özdil, annesi Nadide Özdil'dir. Dedesi Süleyman bey zamanında Aksaray'dan İzmir'e göç etmiş. Yıldırım adında bir abisi vardır.İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılında üçüncü sınıftayken Üniversitenin hentbol takımında oynadı.

Gazetecilik mesleğine 1982 yılında Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı, sonra Yeni Asır'da yayın yönetmeni oldu. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1

999 yılında Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Sabah gazetesine döndü ve atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. Atv ve Sabah'a TMSF`nin el koyması üzerine istifa etti, 12 Ağustos 2007'de yazar olarak Hürriyet'e geçti.

2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başladı. Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazmakta ve aynı zamanda Fanatik gazetesi çatısı altında spor yazarlığı da yapmaktadır.

Yılmaz Özdil, Üniversite 3. sınıftayken tanıştığı Hülya hanım ile 1989 yılından beri evli olup Pelin (d.1991) adında bir kız çocuğu vardır.

Kitapları:

2011 - İsim, Şehir, Hayvan

2012 - İsim, Şehir, Bitki

2013 - Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda

2014 - 2014 İsim, Şehir Artist

2015 - Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda

2015 - Kadın

2016 - Adam

2017 - Sen Kimsin?

2018 - Mustafa Kemal

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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