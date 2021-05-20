Yılmaz Özdil'in 'Son Cüret' kitabının konusu nedir?

Yılmaz Özdil'in milli mücadele dönemini konu alan Son Cüret isimli kitabının konusu merak ediliyor. Özdil kitabını "12 yıl çalıştım. Emeğinin, alın terinin vücut bulmuş halini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor" notuyla okurlarıyla paylaştı. Peki, Yılmaz Özdil'in 'Son Cüret' kitabının konusu nedir?

Yılmaz Özdil'in kitabı Son Cüret'in konusu nedir?

Yılmaz Özdil, Son Cüret'i Twitter'da "Emeğinin, alın terinin vücut bulmuş halini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Hasan Tahsin'in bağımsız onurlu ruhuna adadık. Milli mücadelenin bilinen ve bilinmeyen bütün kahramanlarına saygı duruşu olarak kaleme aldım. 12 yıl çalıştım. Günlük mesaimin yanında sayısız suç duyuruları, davalar, iftiralar, linç kampanyaları eşliğinde yürüyen 12 zorlu yıl. Nihayet tamamladım. Bundan sonra size emanet. 12 yılın emeğini ilk sayfasını çevirdikten sonra elinizden bırakmadan 12 saatte bitirme duygusuyla okursanız kendimi gerçekten başarılı sayarım" notuyla paylaştı.



Milli Mücadele ve kahramanlarınının anlatıldığı, 12 yıllık emeğin ürünü olan kitabı iki yılda yazan Yılmaz Özdil, "38 yıllık gazetecilik kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum, milli mücadeleyi böyle okumadınız, okutmadılar" dedi.