Yılmaz Özdil hakkında neden soruşturma açıldı? Yılmaz Özdil ne paylaştı?

Yılmaz Özdil hakkında, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan veya aşağılayıcı paylaşımı" nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Gelişme sonrası, Yılmaz Özdil hakkında neden soruşturma açıldı? Yılmaz Özdil ne paylaştı, merak edildi.

YILMAZ ÖZDİL HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Yılmaz Özdil hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

Özdil sosyal medyada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" paylaşımı yapmıştı.